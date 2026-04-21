Ο 25χρονος εξτρέμ της Νότιγχαμ Φόρεστ, Κάλουμ Χάντσον-Οντόι, θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν μετά από χειρουργική επέμβαση που υποβλήθηκε για τραυματισμό στον μηριαίο μυ.

Έχοντας έξι γκολ και τέσσερις ασίστ σε 43 αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις αυτή τη σεζόν, αντιμετώπισε το πρόβλημα κατά τη διάρκεια της νίκης της Νότιγχαμ Φόρεστ επί της Πόρτο, στον αγώνα των προημιτελικών του Europa League.

«Η Νότιγχαμ Φόρεστ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο Κάλουμ Χάντσον-Οντόι υπέστη τραυματισμό στον δεξιό τετρακέφαλο μυ», ανέφερε η ομάδα σε ανακοίνωσή της.

«Μετά από περαιτέρω εξειδικευμένες συμβουλές, ο εξτρέμ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση σήμερα και θα ξεκινήσει άμεσα την αποκατάστασή του με το ιατρικό μας επιτελείο. Ο Κάλουμ αναμένεται να επιστρέψει σε πλήρη προπόνηση κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και όλοι στον Σύλλογο του εύχονται ταχεία ανάρρωση».

Η Νότιγχαμ Φόρεστ βρίσκεται στην 16η θέση της Premier League με 36 βαθμούς και πέντε αγώνες να απομένουν. Είναι πέντε βαθμούς μπροστά από την 18η Τότεναμ, η οποία βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ θα επισκεφθεί την 11η Σάντερλαντ την Παρασκευή, πριν φιλοξενήσει την Άστον Βίλα στον πρώτο αγώνα του ημιτελικού του Europa League στις 30 Απριλίου.