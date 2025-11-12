Ο Λίντον Ντάικς δεν θέλει η Σκωτία να βασίζεται στο «μαξιλαράκι», μιας θέσης στα playoffs, καθώς επιδιώκει να φτάσει στο πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο ανδρών από το 1998.

Η Σκωτία αντιμετωπίσει την Ελλάδα (15/11) για την προκριματική φάση του Μουντιάλ 2026, πριν αγωνιστεί ενάντια στην Δανία τρεις ημέρες αργότερα στην Κοπεγχάγη.

Οι Σκωτσέζοι μπορούν να εξασφαλίσουν μια θέση στους τελικούς της επόμενης χρονιάς στον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό με έξι βαθμούς από τους δύο τελευταίους προκριματικούς αγώνες, αναφέρει το BBC.

Η ομάδα του Στιβ Κλαρκ έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον μια θέση στα playoffs, καθώς ούτε η Ελλάδα ούτε η Λευκορωσία μπορούν να τη φράσουν με τη Δανία ή τη Σκωτία, να έχουν και οι δύο 10 βαθμούς μετά από τέσσερις αγώνες.

«Αυτό που έχουμε ως ομάδα μας φέρνει πιο κοντά», δήλωσε ο επιθετικός της Μπέρμιγχαμ, Λίντον Ντάικς και πρόσθεσε:

«Σίγουρα θα ήταν ένα σημαντικό γεγονός στη ζωή και την καριέρα μου αν τα καταφέρουμε. Θέλουμε να πάμε απευθείας εκεί, επειδή είναι ο καλύτερος και ευκολότερος τρόπος για να φτάσουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

Ο Ντάικς, ο οποίος έχασε το Euro 2024 λόγω τραυματισμού, λέει ότι «ποτέ δεν σκέφτηκε την προοπτική να αντιμετωπίσει την Αυστραλία», τη χώρα γέννησής του, στα τελικά:

«Αυτό θα ήταν πολύ καλό», εξήγησε. «Είμαι σίγουρος ότι η αδερφή μου θα χαιρόταν να το δει αυτό, καθώς εκπροσώπησε την Αυστραλία. Θέλω να φτάσω εκεί εξ’αρχής.

Το ότι έχασα το Euro ήταν ένα μεγάλο πλήγμα. Ας ελπίσουμε ότι μπορώ να παίξω τον ρόλο μου για να φτάσει αυτή η ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο και ελπίζω να είμαι στην ομάδα αν τα καταφέρουμε».

