Η Τότεναμ χρειάζεται να αποκτήσει νοοτροπία νικητή. Αυτό δήλωσε ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, καθώς οι Λονδρέζοι με τις μεγάλες μεταγραφικές κινήσεις, αναζητούν αντίδραση στον δεύτερο γύρο του League Cup απέναντι στην Τσάρλτον.

Η Τότεναμ ξεκίνησε το πρωτάθλημα με ήττα 3-0 από την Μπρέντφορντ το Σάββατο (22/8), παρά τις σημαντικές κινήσεις που έκανε στο μεταγραφικό παζάρι, αποκτώντας τους μέσους Σάντρο Τονάλι και Ματέους Φερνάντες, καθώς και τους αμυντικούς Άντι Ρόμπερτσον, Μάρκος Σενέσι και Γιαν-Πάουλ φαν Χέκε.

Οι Λονδρέζοι ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο την Τρίτη (25/8) με την απόκτηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ Σάβιο από τη Μάντσεστερ Σίτι. Η συγκεκριμένη μεταγραφή ανέβασε τη συνολική δαπάνη της Τότεναμ στα 322 εκατ. λίρες, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους, καθώς ο σύλλογος προχωρά σε σημαντική αναμόρφωση του ρόστερ του μετά την οριακή εξασφάλιση της παραμονής του, με την 17η θέση της περασμένης σεζόν.

Ερωτηθείς για τη σημασία του League Cup, ο Ντε Τζέρμπι δήλωσε: «Για μένα είναι όπως η Premier League. Δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε διακρίσεις. Πρέπει να συνηθίσουμε να κερδίζουμε τα παιχνίδια».

Ο Ιταλός, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία με μακροχρόνιο συμβόλαιο τον Μάρτιο, είχε καταφέρει να οδηγήσει την Τότεναμ στην παραμονή της, αναλαμβάνοντας στα τελευταία επτά παιχνίδια της περασμένης σεζόν.

«Πρέπει να αλλάξουμε τη διάθεση. Μπορούμε, γιατί το κάναμε ήδη την περασμένη σεζόν…», ανέφερε ο Ντε Τσέρμπι. «Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει το κλίμα, οι παίκτες μέσα στην ομάδα και όλοι όσοι βρίσκονται σε αυτήν πρέπει να αλλάξουν αυτή τη νοοτροπία. Είναι μια πρόκληση. Όταν είπα ότι πρέπει να γίνουμε ομάδα, αυτό εννοούσα. Είχαμε αρκετή ποιότητα στους παίκτες για να κάνουμε πολύ καλύτερα πράγματα απέναντι στην Μπρέντφορντ».

Ο Ντε Τσέρμπι αναφέρθηκε και στον Σάβιο, το πλήρες όνομα του οποίου είναι Σάβιο Μορέιρα ντε Ολιβέιρα. Ο 22χρονος, ο οποίος ήταν γνωστός στο παρελθόν ως Σαβίνιο, επέλεξε να αναγράφεται το «Σάβιο» στη φανέλα με το νούμερο 17. «Στο ένας εναντίον ενός είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες, μπορεί να αγωνιστεί και στις δύο πλευρές», είπε ο Ιταλός προπονητής. «Αν αναλύσεις τους καλύτερους εξτρέμ στον κόσμο, σκοράρουν 10-15 γκολ τη σεζόν και αυτός έχει τις δυνατότητες».

Η Τότεναμ έλαβε παράλληλα ευχάριστα νέα όσον αφορά την κατάσταση του ρόστερ της ενόψει της αναμέτρησης με την Τσάρλτον. Ο νέος αρχηγός, Μίκι φαν ντε Φεν, αναμένεται να επιστρέψει στον πάγκο, έχοντας ξεπεράσει τον τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια της περιοδείας προετοιμασίας της ομάδας.

Στους αναπληρωματικούς αναμένεται να βρίσκεται και ο δεξιός μπακ Πέδρο Πόρο, μετά την καθυστερημένη επιστροφή του στις προπονήσεις εξαιτίας της συμμετοχής του με την Ισπανία, η οποία κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο. «Δεν ξέρω αν ο Σάβιο είναι έτοιμος να αγωνιστεί, αν όλα είναι εντάξει για να παίξει ή να βρίσκεται στον πάγκο. Είναι σπουδαία νέα ότι έχουμε τους Φαν ντε Φεν και Πόρο. Ο Τζέιμς Μάντισον υπέστη έναν μικρό τραυματισμό στον ώμο», δήλωσε ο Ντε Τσέρμπι.