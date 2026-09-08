Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «France Football», ο Ουσμάν Ντεμπελέ μίλησε για την «Χρυσή Μπάλα», τόσο αυτήν που κέρδισε την περασμένη σεζόν, όσο και την επερχόμενη. Ο Γάλλος επιθετικός πιστεύει ότι το τρόπαιο θα απονεμηθεί για άλλη μια φορά σε παίκτη της Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ αποκάλυψε τους παίκτες που θεωρεί ως φαβορί, χωρίς να συμπεριλάβει τον… εαυτό του.

Κληθείς να κάνει την εκτίμησή του για τις πρώτες τρεις θέσεις, χωρίς να διευκρινίσει συγκεκριμένη σειρά, ο Ντεμπελέ ανέφερε τον συμπαίκτη του στην Παρί Σεν Ζερμέν, Χβίτσα Κβαρατσκελία, τον Χάρι Κέιν και τον συμπατριώτη και φίλο του Κιλιάν Μπαπέ, ενώ έκανε λόγο και για τους Μίκαελ Ολίσε, Λαμίν Γιαμάλ, Φαμπιάν Ρουίζ και Γουίλιαν Πάτσο.

«Δεν νομίζω ότι αυτό το τρόπαιο αμφισβητείται. Νομίζω ότι θα παραμείνει στα χέρια ενός παίκτη της Παρί Σεν Ζερμέν. Οι τρεις μου πρώτοι; Όλα μπερδεμένα: Κβάρα, Χάρι Κέιν, που είχε μια πολύ, πολύ καλή σεζόν, και νομίζω Κιλιάν Εμπαπέ. Εγώ; Όχι, ποτέ δεν βάζω τον εαυτό μου σε τέτοιες καταστάσεις. Ποτέ δεν ψηφίζω τον εαυτό μου. Εάν είμαι εγώ αυτός που μιλάει, δεν ψηφίζω τον εαυτό μου. Άλλωστε, υπάρχουν πολλοί άλλοι. Ο Μίκαελ Ολίσε θα μπορούσε να είναι στο βραβείο, επειδή είχε μία απίστευτη σεζόν. Ήταν ο καλύτερος παίκτης στην μπουντεσλίγκα. Ο Λαμίν Γιαμάλ επίσης. Ο Φαμπιάν Ρουίζ, ο Πάτσο… Τον ξεχνάμε, τον Πάτσο. Ελπίζω να μην τον ξεχάσουμε εφέτος, γιατί το αξίζει», είπε χαρακτηριστικά ο Ντεμπελέ.