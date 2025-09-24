Η εθνική γυναικών του Αφγανιστάν, αποτελούμενη από πρόσφυγες, θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε διεθνές τουρνουά τεσσάρων ομάδων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τον επόμενο μήνα, όπως ανακοίνωσε (24/9) η FIFA.

Η δημιουργία αυτής της ομάδας γυναικών προέρχεται από την απαγόρευση των γυναικείων αθλημάτων από τους Ταλιμπάν μετά την κατάληψη του Αφγανιστάν το 2021, ωθώντας τις παίκτριες να εγκαταλείψουν τη χώρα φοβούμενες διώξεις.

Η FIFA έχει διοργανώσει αρκετά καμπ σε όλο τον κόσμο για να επιλέξει μια γυναικεία ομάδα 23 παικτριών.

Το τουρνουά “FIFA Unites: Women’s Series” θα διεξαχθεί από τις 23 έως τις 29 Οκτωβρίου στο Ντουμπάι και θα φιλοξενήσει τη σχεδόν σχηματισμένη ομάδα προσφύγων του Αφγανιστάν μαζί με τις ομάδες των ΗΑΕ, του Τσαντ και της Λιβύης.

«Η διασφάλιση της πρόσβασης όλων των γυναικών στο ποδόσφαιρο αποτελεί προτεραιότητα για τη FIFA και βασικό στοιχείο στη διαμόρφωση του μέλλοντος του αθλήματός μας» δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, και πρόσθεσε:

«Γνωρίζουμε τις δυνατότητες που έχει το ποδόσφαιρο τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Αυτοί οι φιλικοί αγώνες αντιπροσωπεύουν κάτι περισσότερο από έναν απλό ανταγωνισμό. Είναι ένα σύμβολο ελπίδας και προόδου για τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο».

Πριν από την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν, το Αφγανιστάν είχε 25 γυναίκες παίκτριες με συμβόλαιο, οι περισσότερες από τις οποίες ζουν τώρα στην Αυστραλία.

Η εθνική ομάδα ανδρών του Αφγανιστάν συνεχίζει κανονικά.