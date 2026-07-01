Η Γαλλία επικράτησε με άνεση 3-0 της Σουηδίας και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των «16», όμως εκτός από το συλλογικό όφελος, η βραδιά είχε ξεχωριστή σημασία και για τον Ντιντιέ Ντεσάμπ, ο οποίος έγραψε ιστορία στους πάγκους της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Ο 57χρονος Γάλλος τεχνικός έφτασε τις 18 νίκες σε τελικές φάσεις Μουντιάλ, επίδοση που τον ανεβάζει μόνο πρώτο στη σχετική λίστα, ξεπερνώντας κάθε προκάτοχό του και κατακτώντας το απόλυτο ρεκόρ νικών στην ιστορία της διοργάνωσης.

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