O Γάλλος ομοσπονδιακός προπονητής, Ντιντιέ Ντεσάν, σε συνέντευξη Τύπου στο «Parc des Princes», την παραμονή του αγώνα της Γαλλίας με την Ισλανδία (9/9), αναφέρθηκε στη διαμάχη γύρω από τους τραυματισμούς των Ντεζιρέ Ντουέ και Ουσμάν Ντεμπελέ εναντίον της Ουκρανίας (2-0), το βράδυ της Παρασκευής στο Βρότσλαβ της Πολωνίας.

«Αυτό που συνέβη είναι αυτό που συνέβη. Λυπάμαι για τον Ουσμάν και τον Ντεζ, επειδή χάνουμε δύο σημαντικούς παίκτες για τον αυριανό αγώνα», παραδέχτηκε ο Γάλλος ομοσπονδιακός προπονητής και πρόσθεσε:

«Χειριστήκαμε τα πράγματα επαγγελματικά, σταδιακά, όπως κάνουμε για όλους τους παίκτες, λαμβάνοντας υπόψη τα συναισθήματά τους. Δυστυχώς, συνέβη και αφορά δύο παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν».

Και συνέχισε: «Τώρα, η Παρί Σεν Ζερμέν δεν είναι ο αντίπαλός μας, οι ομάδες δεν ήταν ποτέ, ακόμα κι αν έχουμε συμφέροντα που μπορεί να αποκλίνουν, το ξέρω αυτό, έχω βρεθεί στην άλλη πλευρά του φράχτη. Ο μόνος μας αντίπαλος είναι η Ισλανδία».