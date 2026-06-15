Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάν, ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται θέμα «εκδίκησης» απέναντι στη Σενεγάλη, εν όψει της αναμέτρησης των δύο ομάδων την Τρίτη (17/6, 22:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) για την πρεμιέρα του 9ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Σενεγάλη είχε προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία της διοργάνωσης, νικώντας με 1-0 τη Γαλλία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ του 2002, αποτέλεσμα που αποτέλεσε την απαρχή του πρόωρου αποκλεισμού των τότε παγκόσμιων πρωταθλητών από τη φάση των ομίλων.

«Αυτό ανήκει στην ιστορία. Ακόμη και ο Καντέ δεν είμαι βέβαιος ότι είχε δει εκείνο το παιχνίδι. Οι περισσότεροι παίκτες μου δεν είχαν καν γεννηθεί το 2002. Ξέρω ότι σας αρέσει η λέξη “εκδίκηση”, όμως στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει εκδίκηση», τόνισε ο Ντεσάν στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Ιστ Ράδερφορντ.

Ο Γάλλος τεχνικός χαρακτήρισε τη Σενεγάλη μία από τις πιο ποιοτικές ομάδες της αφρικανικής ηπείρου.

«Διαθέτουν εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχουν μεγάλη επιθετική ποιότητα και πολύ δυνατή μεσαία γραμμή. Όταν ανήκεις στις κορυφαίες ομάδες, διαθέτεις όλα τα απαραίτητα στοιχεία», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Ν’Γκολό Καντέ υπογράμμισε πως η Γαλλία πρέπει να επικεντρωθεί αποκλειστικά στους δικούς της στόχους.

«Το σημαντικό είναι να ξεκινήσουμε καλά τη διοργάνωση και να προχωρήσουμε όσο πιο μακριά γίνεται. Ο βασικός αντίπαλός μας είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι και συγκεντρωμένοι», δήλωσε ο μέσος της Φενερμπαχτσέ.