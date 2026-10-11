Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 1-0 της Βιγιαρεάλ, σε μια αναμέτρηση με ένταση, χαμένες ευκαιρίες και δραματικό φινάλε, που σημαδεύτηκε και από την αποβολή του Βινίσιους Τζούνιορ.

Η «Βασίλισσα» απείλησε από τα πρώτα λεπτά, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να σημαδεύει το δοκάρι στο 7’ με το αριστερό από πλεονεκτική θέση. Η Βιγιαρεάλ, από την πλευρά της, δημιούργησε τις δικές της ευκαιρίες, όμως ο Τιμπό Κουρτουά κράτησε όρθια τη Ρεάλ με σημαντικές επεμβάσεις όποτε χρειάστηκε.

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