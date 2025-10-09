Ο Ντοκ Ρίβερς απάντησε στις αναφορές του Σαμς Σαράνια προ δύο ημερών σύμφωνα με τις οποίες υπήρξαν συζητήσεις μεταξύ των Μπακς και των Νικς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο προπονητής των Μπακς ξεκαθάρισε πως δεν υπήρξε ποτέ καμία συζήτηση για ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο σε κάποια άλλη ομάδα, ενώ υπενθύμισε πως ο «Greek Freak» δεν σταματά να δηλώσει σε κάθε του συνέντευξη αναφέρεται στην αγάπη του για το Μιλγουόκι.

Ο Ντοκ Ρίβερς τόνισε: «Είμαι προπονητής 26-27 χρόνια και ένα πράγμα που ξέρω είναι ότι 30 ομάδες καλούν 30 ομάδες (σ.σ. για πιθανές ανταλλαγές). Λένε, για παράδειγμα, ‘Θα θέλατε να ανταλλάξετε τον Κρις Πολ;’ Και απαντάς όχι. Αυτό δεν αποτελεί συζήτηση για ανταλλαγή. Διάβασα που έλεγαν για αρκετές συζητήσεις για ανταλλαγή του Γιάννη.

Ε, λοιπόν, αυτό δεν συνέβη ποτέ. Μπορώ να σας πω ότι ο Τζον (σ.σ. Χορστ) δεν έχει τηλεφωνήσει ποτέ σε ομάδα για τον Γιάννη. Και μέχρι να συμβεί αυτό, δεν έχεις πραγματικά μια ιστορία. Ήταν μια συζήτηση όπου μια ομάδα τηλεφώνησε και ο Τζον Χορστ (σ.σ. τζένεραλ μάνατζερ των Μπακς) απαντά όχι εδώ και… 11 χρόνια. Δεν ξέρω γιατί αυτό είναι είδηση τώρα, αλλά υποθέτω ότι έτσι θεωρείται.

Επιπρόσθετα, ο Γιάννης λέει συνέχεια πόσο αφοσιωμένος είναι στην ομάδα και πόσο πιστεύει ότι μπορεί να γίνει καλύτερη, οπότε δεν χρειάζεται να το κάνω αυτό. Κάθε κομμάτι του Γιάννη το λέει αυτό. Αν διαβάσετε τα σχόλιά του αυτό το καλοκαίρι, κάθε σχόλιο που έχει κάνει αφορά στο ότι βρίσκεται στο Μιλγουόκι, ότι αγαπά την πόλη. Η ιστορία αυτή έχει κουράσει, αλλά στο τέλος της ημέρας, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι’ αυτό. Αυτό που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα, λοιπόν είναι ότι ο Τζον Χορστ δεν έχει ποτέ καλέσει ομάδα για να ανταλλάξει τον Γιάννη. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ. Και μέχρι να συμβεί αυτό, δεν υπάρχει πραγματικά καμία είδηση, επαναλαμβάνω».