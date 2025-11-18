Ο τεχνικός των Μιλγουόκι Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, σε δηλώσεις του, τόνισε πως ο τραυματισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ήττα των «ελαφιών» με 118-106 στο Κλίβελαντ από τους Καβαλίερς οφείλεται σε διάταση στην αριστερή βουβωνική χώρα.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ένιωσε ενοχλήσεις στα τελευταία λεπτά της δεύτερης περιόδου, αφού προηγουμένως είχε κάνει φάουλ στον ΄Εβαν Μόμπλεϊ μέσα στη ρακέτα. Αμέσως κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια και δεν επέστρεψε, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 14 πόντους (6/10 δίποντα, 2/3 βολές), 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 λάθη σε 13 λεπτά.

Μετά τον αγώνα, ο προπονητής των Μπακς, Γκλεν «Ντοκ» Ρίβερς, δήλωσε ότι ο Αντετοκούνμπο θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία την Τρίτη (18/11).

«Δεν έχω καμία ενημέρωση», δήλωσε ο Ρίβερς μετά τον αγώνα. «Είναι διάταση, νομίζω στη βουβωνική χώρα, αλλά δεν θα ξέρουμε τίποτα μέχρι αύριο. Δεν φαινόταν καλό, όμως».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Στην πρώτη περίοδο (αφού άγγιξε την περιοχή), τον ρώτησα και είπε ότι δεν συνέβαινε κάτι. Αργότερα, τον ρώτησα ξανά και είπε και πάλι ότι δεν συνέβαινε κάτι. Και μετά τον ρώτησα για τρίτη φορά, αφού είχε συμβεί ο τραυματισμός τους. Αλλά νομίζω ότι είχε τραυματιστεί νωρίτερα, κατά τη γνώμη μου. Δεν είμαι σίγουρος».

Ο προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς πρόσθεσε ότι αυτές οι ενοχλήσεις δεν υπήρχαν πριν από τον αγώνα: «Δεν γνωρίζω το ακριβές ιστορικό τραυματισμών του. Δεν ξέρω αν είχε ποτέ τραυματισμό στη βουβωνική χώρα … Θα κάνουμε απεικονιστικές εξετάσεις αύριο και θα μάθουμε πολύ περισσότερα».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπήκε στον αγώνα ως δεύτερος σκόρερ της σεζόν με 32,6 πόντους ανά αγώνα, ενώ είχε ήδη δηλωθεί ως «πιθανός» για συμμετοχή στο ματς στο Κλίβελαντ λόγω επιγονατιδικής τενοντοπάθειας στο αριστερό του γόνατο, η οποία πάντως δεν σχετίζεται με τον τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια του αγώνα.