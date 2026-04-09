Σε κατηγορηματική διάψευση των σεναρίων περί αιτήματος για πριμ προχώρησε ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, επιχειρώντας να βάλει τέλος στη φημολογία που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο ιταλικό ποδόσφαιρο.

Τα δημοσιεύματα ήθελαν ποδοσφαιριστές της εθνικής Ιταλίας να έχουν ζητήσει οικονομικό μπόνους πριν από τον κρίσιμο αγώνα με τη Βοσνία, που έκρινε την πρόκριση στο Μουντιάλ 2026. Ωστόσο, ο αρχηγός της «Σκουάντρα Ατζούρα» ξεκαθάρισε πως κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ.

