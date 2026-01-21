Η νύχτα στο NBA ανήκε ξεκάθαρα στους ηγέτες. Ο Λούκα Ντόντσιτς με μια τεράστια εμφάνιση στο Ντένβερ υπενθύμισε ότι όταν ανεβάζει ρυθμό, δεν υπάρχουν έδρες που τον περιορίζουν, οδηγώντας τους Λέικερς σε ένα διπλό με αποτύπωμα βαθμολογίας και ιστορίας.

Την ίδια στιγμή, ο Ιμάνουελ Κουίκλι υπέγραφε μια από τις πιο αποδοτικές βραδιές της σεζόν, διαλύοντας τους Γουόριορς μέσα στο σπίτι τους, ενώ στο Σικάγο οι Μπουλς μετέτρεψαν το παρκέ σε πεδίο βολής, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ τριπόντων-25- του οργανισμού.

Στο Χιούστον, ο Αλπερέν Σενγκούν επιβεβαίωσε τον ρόλο του ως κεντρικός άξονας των Ρόκετς σε ένα ματς λεπτών ισορροπιών, την ώρα που Χιτ, Σανς και Τζαζ έπαιρναν νίκες με ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα. Ήταν μια βραδιά όπου οι μεγάλες εμφανίσεις όχι απλά ξεχώρισαν… καθόρισαν το αποτέλεσμα.

