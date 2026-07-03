Νέος πονοκέφαλος για την Τυνησία μετά τον αποκλεισμό της από το Μουντιάλ 2026, καθώς τουλάχιστον οκτώ παίκτες φέρονται να βρέθηκαν θετικοί στην κλενβουτερόλη.

Η εν λόγω ουσία χρησιμοποιείται κυρίως στο body building και δρα ως βρογχοδιασταλτικό. Ωστόσο, όλα δείχνουν πως η παρουσία της στον οργανισμό των Τυνήσιων ποδοσφαιριστών δεν οφείλεται σε εσκεμμένη χρήση, αλλά πιθανότατα σε κατανάλωση μολυσμένου κρέατος στο Μεξικό.

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