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Νέος πονοκέφαλος για την Τυνησία μετά τον αποκλεισμό της από το Μουντιάλ 2026, καθώς τουλάχιστον οκτώ παίκτες φέρονται να βρέθηκαν θετικοί στην κλενβουτερόλη.
Η εν λόγω ουσία χρησιμοποιείται κυρίως στο body building και δρα ως βρογχοδιασταλτικό. Ωστόσο, όλα δείχνουν πως η παρουσία της στον οργανισμό των Τυνήσιων ποδοσφαιριστών δεν οφείλεται σε εσκεμμένη χρήση, αλλά πιθανότατα σε κατανάλωση μολυσμένου κρέατος στο Μεξικό.
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