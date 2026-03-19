Ο Καρίμ Αντεγέμι έχει αποφασίσει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και να φύγει το καλοκαίρι από τη Ντόρτμουντ. Ο 23χρονος Γερμανός διεθνής επιθετικός ήταν σ’ επαφές με τη διοίκηση της Μπορούσια για να επεκτείνει το συμβόλαιο του για τρία ακόμη χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2030.

Σύμφωνα όμως με το «Sky Sports Deutschland» έχει πρόβλημα στις σχέσεις του με τον προπονητή της ομάδας, Νίκο Κόβατς, και σκέφτεται να φύγει στο τέλος της σεζόν για ομάδα του εξωτερικού.

Ο Αντεγέμι μπορεί να μην είναι βασικός τη φετινή σεζόν, αλλά έχει στο ενεργητικό του εννιά γκολ και πέντε ασίστ σε 35 αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Κόβατς τού έκανε παρατηρήσεις για την μικρή ένταση που βγάζει στις προπονήσεις και ο Γερμανός αντέδρασε μιλώντας του με άσχημο τρόπο, με τις σχέσεις τους να παραμένουν από τότε «παγωμένες».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Αντεγέμι έχει προτάσεις από αγγλικές ομάδες και η Ντόρτμουντ δεν θα σταθεί εμπόδιο στη μεταγραφή του, αλλά δεν πρόκειται να τον παραχωρήσει με λιγότερα από 90 εκατ. ευρώ. Στο μεταξύ στο τέλος της σεζόν αναμένεται να παραχωρηθεί και ο Σερού Γκιρασί, ο οποίος έχει μεγάλες προτάσεις από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας.

Ο 30χρονος διεθνής επιθετικός από τη Γουινέα έχει συμβόλαιο με τη Ντόρτμουντ μέχρι το καλοκαίρι του 2028, αλλά θέλει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του το προσεχές καλοκαίρι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ έχει στο συμβόλαιο του ρήτρα εξαγοράς στα 50 εκατ. ευρώ. Τη φετινή σεζόν έχει 17 γκολ και έξι ασίστ σε 38 ματς, σε όλες τις διοργανώσεις.