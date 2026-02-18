Σε μια ακόμη επένδυση για το μέλλον προχώρησε η Ντόρτμουντ, που ολοκλήρωσε τη συμφωνία για την απόκτηση του 17χρονου Βραζιλιάνου αριστερού μπακ, Κάουα Πράτες, από την Κρουζέιρο.

Η γερμανική εφημερίδα «Bild» αναφέρει πως το «deal» έκλεισε στα 12 εκατ. ευρώ, ενώ o εκπρόσωπος του νεαρού άσου επισκέφθηκε τα γραφεία της Μπορούσια για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή.

Ο Βραζιλιάνος ακραίος αμυντικός θα μείνει στην ομάδα του, με την οποία έχει φέτος 17 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και το καλοκαίρι θα ενταχθεί στο ρόστερ της γερμανικής ομάδας.

