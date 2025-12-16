Την επιθυμία του να αποχωρήσει από την Ντόρτμουντ εξέφρασε ο Καρίμ Αντεγέμι στη διοίκηση των Βεστφαλών.

Ο 23χρονος Γερμανός μεσοεπιθετικός είναι βασικός και αναντικατάστατος στην ομάδα που εδρεύει στην κοιλάδα του Ρουρ, ωστόσο θέλει να αλλάξει ποδοσφαιρικές παραστάσεις, καθώς, σύμφωνα με τη «Bild» η σύζυγός του, Λορεντάνα του ζήτησε να αλλάξουν πόλη και να μετοικήσουν σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πόλη.

Όπως επισημαίνεται στο σχετικό δημοσίευμα ο διεθνής άσος έχει ζητήσει ήδη από τον μανατζέρ του να του φέρει πρόταση, προκειμένου να ικανοποιήσει την επιθυμία της εκλεκτής της καρδιάς του.

Ο Αντεγέμι έχει συμβόλαιο με την Ντόρτμουντ μέχρι και το καλοκαίρι του 2027.

Έγινε κάτοικος Βεστφαλίας το 2022, με τους «κιτρινόμαυρους» να καταβάλουν στη Σάλτσμπουργκ το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να τον εντάξουν στο ρόστερ τους.