Το είδαμε κι αυτό… Στο ματς του ΝΒΑ ανάμεσα στους Θάντερ και τους Μάτζικ, όπου η Οκλαχόμα επικράτησε 113-108 του Ορλάντο ο Άλεξ Καρούσο κατά τη διάρκεια μίας φάσης έχασε το παπούτσι του, αλλά δεν σταμάτησε να παίζει άμυνα!

Ο 32χρονος γκαρντ της Οκλαχόμα έπιασε το παπούτσι από το παρκέ και προσπάθησε με αυτό να κόψει τον τον Τρίσταν Ντα Σίλβα.

Η επιλογή του δεν τον δικαίωσε, καθώς ίδιος τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή!

«Δεν έχω βρεθεί ποτέ σε αυτή την κατάσταση. Και, δεν ξέρω, μου ήρθε στο μυαλό να το δοκιμάσω. Απλώς νόμιζα ότι θα κάνω τάπα και ειλικρινά δεν ξέρω ποια νόμιζα ότι θα ήταν η απόφαση. Δεν ήξερα ότι θα ήταν καλάθι και τεχνική ποινή. Αν το ήξερα αυτό, πιθανότατα δεν θα το είχα κάνει γιατί είναι τρεις πόντοι. Μόλις πήρα το παπούτσι μου στο χέρι μου, μου ήρθε στο μυαλό να το χρησιμοποιήσω. Όχι με κακόβουλο τρόπο, αλλά σαν “Ας προσπαθήσω να κάνω μια φάση για να σταματήσω την μπάλα”. Είναι απλώς μια από αυτές τις περίεργες φάσεις του NBA που πιθανότατα δεν θα συμβούν για άλλα 10 χρόνια», δήλωσε ο Καρούσο.