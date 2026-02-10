Χωρίς τον Στεφ Κάρι θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή το All-Star Game, καθώς o αστέρας των Γουόριορς δεν έχει απαλλαγεί από το πρόβλημα, που αντιμετωπίζει στο δεξί γόνατο.

Την απουσία του 36χρονου γκαρντ επιβεβαίωσε ο προπονητής των «πολεμιστών», Στιβ Κερ, πριν από τον αγώνα της ομάδας με τους Μέμφις Γκρίζλις, διευκρινίζοντας ότι ο πολύπειρος άσος δεν θα αγωνιστεί ούτε απέναντι στο Μέμφις ούτε κόντρα στο Σαν Αντόνιο.

Ο 36χρονος γκαρντ αντιμετωπίζει σύνδρομο επιγονατιδομηριαίου πόνου (γνωστό και ως «runner’s knee»), με τους Γουόριορς να εκφράζουν την αισιοδοξία ότι θα είναι έτοιμος μετά το All-Star break, όταν η ομάδα θα υποδεχθεί τους Μπόστον Σέλτικς στις 19 Φεβρουαρίου.

«Είναι θέμα να μαθαίνω τι δουλεύει καλύτερα στην αποκατάσταση. Ο πόνος παραμένει και πρέπει να φύγει η φλεγμονή. Αν επιστρέψω νωρίτερα, υπάρχει κίνδυνος υποτροπής», ανέφερε ο Κάρι στο ESPN.

Ο δύο φορές MVP του All-Star Game έχει χάσει έως τώρα 14 αγώνες τη φετινή σεζόν, ωστόσο μετρά κατά μέσο όρο 27,2 πόντους, την πέμπτη υψηλότερη επίδοση ανά αγώνα στην 17χρονη καριέρα του στο ΝΒΑ.

Η τελευταία του συμμετοχή ήταν στις 30 Ιανουαρίου, όταν αποχώρησε από το εντός έδρας παιχνίδι με το Ντιτρόιτ.

Ο Κάρι προστίθεται στη λίστα των All-Stars που δεν θα δώσουν το «παρών» στο Λος Άντζελες, μαζί με τον Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ των Θάντερ, ο οποίος επίσης είναι τραυματίας.

Ο Σέι έχει ήδη αντικατασταθεί στην Team World από τον σέντερ των Ρόκετς Αλπερέν Σενγκούν, ενώ το ΝΒΑ δεν έχει ακόμη ανακοινώσει ποιος θα καλύψει το κενό του Κάρι στην Team USA.