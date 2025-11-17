Ο Τζα Μοράντ πιθανότατα θα μείνει εκτός παρκέ μέχρι τον Δεκέμβριο για να αναρρώσει από θλάση πρώτου βαθμού στον δεξιό του γαστροκνήμιο.

Ο γκαρντ των Μέμφις Γκρίζλις αποχώρησε από τον αγώνα του Σαββάτου, απέναντι στους Κλίβελαντ Καβαλίερς, στην πρώτη περίοδο. Η ομάδα ανακοίνωσε ότι η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί σε περίπου δύο εβδομάδες.

Ο 26χρονος σημείωσε επτά πόντους και είχε δύο ασίστ σε έξι λεπτά συμμετοχής πριν αποχωρήσει, στην ήττα με 108-100.

Μέχρι στιγμής φέτος, έχει μέσο όρο 17,9 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 7,6 ασίστ σε 12 αγώνες.

Υπενθυμίζεται ότι τη σεζόν 2023-24 αγωνίστηκε σε μόλις εννέα αναμετρήσεις λόγω συνδυασμού τραυματισμών και δύο ποινών αποκλεισμού που συνολικά έφτασαν τα 33 παιχνίδια. Διάφοροι τραυματισμοί τον περιόρισαν σε 50 αγώνες την περασμένη σεζόν.

Φέτος, ο Μοράντ εξέτισε ήδη μια αγωνιστική ποινή για συμπεριφορά επιζήμια για την ομάδα.

Οι Γκρίζλις έχουν ρεκόρ 4-10 πριν από τον εκτός έδρας αγώνα τους την Τρίτη (18/11), απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς.