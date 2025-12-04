Οι Μπακς χρειάστηκαν μια μεγάλη ανατροπή για να λυγίσουν τους Πίστονς με 113-109 στο Fiserv Forum, σε ένα παιχνίδι που στιγματίστηκε από τον πολύ πρώιμο τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο, μόλις στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Έλληνας φόργουορντ ένιωσε έντονη ενόχληση στη δεξιά γάμπα μετά από μία φάση αιφνιδιασμού και σωριάστηκε στο παρκέ επιστρέφοντας στην άμυνα. Αποχώρησε υποβασταζόμενος και πέρασε άμεσα από μαγνητική τομογραφία.

Ο Ντοκ Ρίβερς ανέφερε μετά το παιχνίδι πως ο αχίλλειος τένοντας δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί, κάτι που χαρακτηρίστηκε ως «ενθαρρυντικό νέο». Μέχρι να φύγει από το παιχνίδι, ο Γιάννης είχε προλάβει να σημειώσει δύο βολές, ένα ριμπάουντ και μία ασίστ.

Η απουσία του επηρέασε εμφανώς το Μιλγουόκι, με το Ντιτρόιτ να παίρνει γρήγορα το πάνω χέρι και να φτάνει στο +18 μέσα στη δεύτερη περίοδο. Οι Πίστονς έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο στο 30-21 και διατήρησαν τον έλεγχο για αρκετή ώρα.

Οι Μπακς όμως βρήκαν ρυθμό πριν το ημίχρονο, μειώνοντας σε 52-49 χάρη σε ένα ξέσπασμα 10-2, παρότι είχαν μόλις 4/21 τρίποντα στο πρώτο μέρος. Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ ηγήθηκε των φιλοξενούμενων ολοκληρώνοντας το ματς με 26 πόντους και 7 ασίστ, ενώ ο Ράιαν Ρόλινς πρόσθεσε 22 πόντους και 8 ασίστ.

Καθοριστική ήταν και η συμβολή του Εϊ Τζέι Γκριν, που πέτυχε 19 πόντους με πέντε τρίποντα, δύο εκ των οποίων στην τελευταία περίοδο άλλαξαν τα δεδομένα και έστρεψαν ξανά το μομέντουμ προς τους γηπεδούχους. Εξαιρετική εμφάνιση έκανε και ο Τζέρικο Σιμς με 15 πόντους και 14 ριμπάουντ, ενώ ο Μπόμπι Πόρτις πέτυχε και τους 13 δικούς του πόντους στο δεύτερο ημίχρονο.

Για τους Πίστονς, ο Τομπάιας Χάρις ξεχώρισε με 20 πόντους, ενώ Κάνινγκχαμ και Άιβι πρόσθεσαν 17 και 15 αντίστοιχα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της βραδιάς:

Κλίβελαντ – Πόρτλαντ 110-122

Ιντιάνα – Ντένβερ 120-135

Ορλάντο – Σαν Αντόνιο 112-114

Ατλάντα – ΛΑ Κλίπερς 92-115

Νέα Υόρκη – Σαρλοτ 119-104

Σικάγο – Μπρούκλιν 103-113

Χιούστον – Σακραμέντο 121-95

Μιλγουόκι – Σακραμέντο 113-109

Ντάλας – Μαϊάμι 119-108

OI ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Τορόντο 15-7

Νέα Υόρκη 14-7

Βοστώνη 12-9

Φιλαδέλφεια 11-9

Μπρούκλιν 5-16

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 17-5

Κλίβελαντ 13-10

Μιλγουόκι 10-13

Σικάγο 9-12

Ιντιάνα 4-18

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μαϊάμι 14-8

Ορλάντο 13-9

Ατλάντα 13-10

Σάρλοτ 6-16

Ουάσινγκτον 3-17

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 21-1

Ντένβερ 15-6

Μινεσότα 13-8

Πόρτλαντ 9-13

Γιούτα 7-13

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 15-5

Φοίνιξ 13-9

Γκόλντεν Στέιτ 11-11

Λ.Α. Κλίπερς 6-16

Σακραμέντο 5-17

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Χιούστον 14-5

Σαν Αντόνιο 15-6

Μέμφις 9-13

Ντάλας 8-15

Νέα Ορλεάνη 3-19