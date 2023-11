Σε ένα ματς που σημαδεύτηκε από γενική σύρραξη στο 2ο λεπτό, που οδήγησε στις αποβολές τριών παικτών (Κλέι Τόμπσον, Ντρείμοντ Γκριν, Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς), οι Γουλβς επικράτησαν των Ουόριορς στο Σαν Φρανσίσκο με 104-101. Έτσι η Μινεσότα ανέβηκε στο 8-2 και βρίσκεται στη δεύτερη θέση της Δύσης πίσω από τους πρωταθλητές Νάγκετς (9-2), ενώ οι «πολεμιστές» έπεσαν στο 6-6.

Draymond Green should be suspended. This is the type behavior the NBA should be punishing. Not players flexing after a poster dunk. pic.twitter.com/RzeALrNj55

— Kevin O’Connor (@KevinOConnorNBA) November 15, 2023