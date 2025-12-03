Οι Μπακς και ο δύο φορές MVP του NBA, Γιάννης Αντετοκούνμπο, έχουν ξεκινήσει συζητήσεις σχετικά με το μέλλον του σταρ στο franchise, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Σαμς Σαράνια του ESPN.

Οι συζητήσεις περιλαμβάνουν το αν ο Giannis θα παραμείνει στη μοναδική ομάδα με την οποία έχει αγωνιστεί στο ΝΒΑ ή αν το Μιλγουόκι θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να αποχωριστεί τον σταρ της.

Ο Σαμς Σαράνια ανέφερε το μεσημέρι ότι ο Αντετοκούνμπο είναι «απογοητευμένος από τις πρόσφατες ήττες» και ότι, σύμφωνα με πηγή, αυτό αποτελεί το «σημάδι των καιρών» για το τι πρόκειται να συμβεί μεταξύ του σχεδόν 31χρονου παίκτη και των Μπακς.

Στις 13 σεζόν του με τους Μπακς, ο Αντετοκούνμπο έχει κατακτήσει δύο βραβεία MVP της λίγκας και τον τίτλο του NBA το 2021, με μέσο όρο 24 πόντους, 9,9 ριμπάουντ και 5 ασίστ, σουτάροντας με 55,2% εντός πεδιάς. Στους 16 αγώνες της φετινής σεζόν, ο μέσος όρος του είναι 30,6 πόντοι, 10,7 ριμπάουντ και 6,4 ασίστ.

Παρά την εξαιρετική απόδοση του Αντετοκούνμπο, οι Μπακς μετρούν 9 νίκες και 13 ήττες στη σεζόν και έχουν χάσει οκτώ από τους τελευταίους 10 αγώνες τους.