Οι Ντένβερ Νάγκετς «έδεσαν» τον Κρίστιαν Μπράουν για τα επόμενα χρόνια, καθώς ο 23χρονος γκαρντ υπέγραψε πενταετή επέκταση συμβολαίου αξίας 125 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα.

Ο Μπράουν είχε έναν χρόνο ακόμη στο αρχικό του συμβόλαιο, ωστόσο η ανανέωσή του μετά τη σεζόν 2025-26 θα ήταν δύσκολη υπόθεση για το Ντένβερ.

Απόφοιτος του Κάνσας, ο 23χρονος γκαρντ αγωνίστηκε βασικός σε 77 από τα 79 ματς της περασμένης περιόδου, διπλασιάζοντας τη μέση συγκομιδή του στο σκοράρισμα σε σχέση με τη δεύτερη χρονιά του και ολοκληρώνοντας τη σεζόν με 15,4 πόντους κατά μέσο όρο και 58% στα σουτ εντός πεδιάς — το όγδοο καλύτερο ποσοστό στο πρωτάθλημα.

Κομβικός στο ταχύτατο transition των Νάγκετς, που είχαν την κορυφαία επίδοση στο ΝΒΑ με 19,1 πόντους ανά παιχνίδι στον αιφνιδιασμό, ο Μπράουν θα συνεχίσει να πλαισιώνει τον μόνιμο διεκδικητή του βραβείου MVP, Νίκολα Γιόκιτς (29,6 πόντοι πέρυσι), τον Τζαμάλ Μάρεϊ (21,4), τον Άαρον Γκόρντον (14,7) και το νέο απόκτημα Κάμερον Τζόνσον, που είχε 18,8 πόντους κατά μέσο όρο με τους Μπρούκλιν Νετς.

Ως όγδοος παίκτης στο ροτέισον της ομάδας το 2023, ο Μπράουν είχε συμβάλει στην κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος στην ιστορία των Νάγκετς, με 3,2 πόντους και 2,1 ριμπάουντ σε 19 αγώνες των πλέι οφ.