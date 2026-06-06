Σύμφωνα με πληροφορίες από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, ο 28χρονος Αμερικανός ψηλός των Νικς έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον πολλών ομάδων που «ψάχνονται» για αναβάθμιση στη θέση του σέντερ.

Ο σέντερ των Νιου Γιορκ Νικς, Μίτσελ Ρόμπινσον, διανύει μια άκρως ιδιαίτερη και γεμάτη προκλήσεις σεζόν για το 2025-26, έχοντας προσαρμοστεί πλήρως σε έναν πολύτιμο αμυντικό ρόλο από τον πάγκο. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται μαζί με την ομάδα του στους Τελικούς του NBA εναντίον των Σαν Αντόνιο Σπερς, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις παρά τα πρόσφατα προβλήματα τραυματισμών.

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