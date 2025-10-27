Εμφάνιση … ορόσημο ήταν αυτή που πραγματοποίησε ο άσος των ΛΑ Λέικερς, Όστιν Ριβς, στη νίκη επί του Σακραμέντο. Έγινε μόλις ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία του NBA που ενώ δεν επιλέχθηκε στο ντραφτ, κατάφερε να σκοράρει περισσότερους από 50 πόντους σε έναν αγώνα.

Στην επικράτηση των «λιμνάνθρωπων» επί των «Βασιλιάδων» με 127-120 ο Ριβς ολοκλήρωσε τον αγώνα με 51 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Με αυτή την επίδοσή του εντάχθηκε σε ένα κλειστό κλαμπ παικτών-θρύλων του NBA, όπως ο Μόουζες Μαλόουν, ο Φρεντ ΒανΒλιτ και ο Φιλ Τσενιέρ. Ο Ριβς έγινε επίσης μέλος μιας ξεχωριστής λίστας καλαθοσφαιριστών των Λέικερς που έχουν σημειώσει πάνω από 50 πόντους με τη φανέλα της ομάδας από τη δεκαετία του 2000 και μετά. Σε αυτή συμπεριλαμβάνονται οι ΛεΜπρόν Τζέιμς, Κόμπι Μπράιαντ, Άντονι Ντέιβις και Σακίλ Ο’Νιλ.

«Δεν αξίζω να είμαι ανάμεσα σε αυτούς τους παίκτες. Μεγάλωσα βλέποντάς τους όλους, δεν έχω λόγια. Είναι μερικοί από τους καλύτερους στην ιστορία», δήλωσε μετά τον αγώνα. Παρότι ανήκε στην τάξη του ντραφτ 2021, ο Όστιν Ριβς δεν επιλέχθηκε από καμία από τις 30 ομάδες του NBA.

Έφτασε στους Λέικερς ως παίκτης με συμβόλαιο “two-way”, πράγμα που σήμαινε ότι μπορούσε να αγωνίζεται, τόσο με την ομάδα του NBA, όσο και με τη θυγατρική της στη G-League. Σταδιακά, ο Ριβς κέρδισε τη θέση του στο βασικό ρόστερ.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, έχει περισσότερα λεπτά συμμετοχής στο NBA από 55 από τους 60 παίκτες που επιλέχθηκαν στο draft του 2021. Έχει σημειώσει πάνω από 4.000 πόντους στην καριέρα του και μετρά κατά μέσο όρο 14,7 πόντους, 4,3 ασίστ και 3,9 ριμπάουντ ανά παιχνίδι. Επίσης, βελτιώνεται σταθερά στους Λέικερς, έχοντας τη σεζόν 2024-25 κατά μέσο όρο 20,2 πόντους, 5,8 ασίστ και 4,5 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Χα.Π.

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ