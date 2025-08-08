Ο MVP του ΝΒΑ Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ παρέλαβε το «κλειδί» της πόλης του Χάμιλτον από τη δήμαρχο, Αντρέα Χόργουαθ, σε μια δημόσια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο Hamilton Stadium.

Η δήμαρχος ανακοίνωσε επίσης ότι ένας δρόμος θα πάρει το όνομα του σταρ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, ο οποίος ολοκλήρωσε μια εντυπωσιακή σεζόν οδηγώντας την ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος του ΝΒΑ.

«Μεγαλώνοντας και ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο, σε αμέτρητες πολιτείες, πόλεις και χώρες, πάντα με ρωτούσαν από πού είμαι. Ήμουν περήφανος να λέω ότι είμαι από το Χάμιλτον. Το Χάμιλτον είναι διαφορετικό από κάθε άλλη πόλη στο Οντάριο. Οι κάτοικοί του έχουν μια διαφορετική αίσθηση αποφασιστικότητας, περηφάνιας και ενέργειας, και δεν θα μπορούσα να το αγνοήσω. Το κουβαλάω μαζί μου κάθε μέρα, παντού. Μπορείτε να φανταστείτε πόση χαρά ένιωσα όταν έμαθα ότι θα λάβω το κλειδί της πόλης που αγαπώ και ότι ένας δρόμος θα πάρει το όνομά μου», δήλωσε ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ στο συγκεντρωμένο πλήθος, αφού σήκωσε το τρόπαιο του ΝΒΑ.

Ο Καναδός γκαρντ επέστρεψε στο γήπεδο το βράδυ της Πέμπτης, όπου τιμήθηκε πριν από τη δεύτερη περίοδο του αγώνα του καναδικού ποδοσφαίρου (CFL) μεταξύ των Hamilton Tiger-Cats και B.C. Lions.