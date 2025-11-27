Ο σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Στέφ Κάρι, θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία για να διαπιστωθεί η έκταση του τραυματισμού στον δεξιό τετρακέφαλο.

Ο Κάρι υπέστη τον τραυματισμό κατά τη διάρκεια του τέταρτου δεκαλέπτου της ήττας των Γκόλντεν Στέιτ με 104-100 από τους Χιούστον Ρόκετς στο Σαν Φρανσίσκο.

«Όταν άκουσα ότι ήταν τετρακέφαλος, ένιωσα πραγματικά ανακουφισμένος», είπε ο προπονητής των Γουόριορς, Στιβ Κερ. «Καλύτερα από έναν αστράγαλο ή ένα γόνατο», πρόσθεσε.

Ο Κάρι αποχώρησε από τον αγώνα 35,2 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη και κατευθύνθηκε στα αποδυτήρια.

Ο 37χρονος Κάρι έχει μέσο όρο 27,9 πόντους, 4,0 ασίστ και 3,7 ριμπάουντ σε 16 αγώνες (όλοι ως βασικός) αυτή τη σεζόν.

Ο 11 φορές All-Star και τέσσερις φορές πρωταθλητής του NBA είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών σε τρίποντα (4.133) στην κανονική σεζόν και στα playoffs (650).