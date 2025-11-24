Ο τεχνικός των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Τσόνσι Μπίλαπς δήλωσε αθώος ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Μπρούκλιν (24/11), στο πλαίσιο μεγάλης ποινικής υπόθεσης που αφορά υπόνοιες για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομων παιχνιδιών πόκερ με διασυνδέσεις στη Μαφία.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια κοινής ακρόασης για όλους τους 31 κατηγορούμενους της υπόθεσης. Την επίσημη τοποθέτηση υπέρ του Μπίλαπς έκανε ο δικηγόρος του, παρουσιάζοντας την ομολογία αθωότητας στον περιφερειακό δικαστή.

Ο 49χρονος προπονητής, που βρίσκεται στην πέμπτη σεζόν του στον πάγκο του Πόρτλαντ αλλά τελεί υπό τιμωρία, έχει πίσω του μια σπουδαία καριέρα ως παίκτης στο NBA, με επτά διαφορετικές ομάδες και κορυφαία στιγμή την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τους Ντιτρόιτ Πίστονς το 2004.