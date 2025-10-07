Ο σταρ των Μέλφις Γκρίζλις, Τζα Μοράντ, θα παραμείνει εκτός δράσης επ’ αόριστον (η κατάστασή του θα αξιολογείται εβδομάδα με την εβδομάδα), λόγω διαστρέμματος στον αστράγαλο που υπέστη κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Κυριακής (5/10), όπως επιβεβαίωσε η ομάδα τη Δευτέρα (6/10).

Ο δις All-Star γκαρντ θα απουσιάσει από τον αγώνα προετοιμασίας της Δευτέρας (6/10) απέναντι στους Ντιτρόιτ Πίστονς, ενώ η κανονική περίοδος για το Μέμφις ξεκινά στις 22 Οκτωβρίου, εντός έδρας, απέναντι στους Πέλικανς.

Την περασμένη σεζόν, ο Μοράντ είχε μέσο όρο 23,2 πόντους, 7,3 ασίστ, 4,1 ριμπάουντ και 1,2 κλεψίματα σε 50 αγώνες (όλους ως βασικός). Επιλέχθηκε στο Νο. 2 του draft το 2019 και έχει μέσους όρους καριέρας 22,6 πόντους, 7,4 ασίστ και 4,7 ριμπάουντ σε 307 παιχνίδια (305 βασικός).

Αναδείχθηκε Rookie της Χρονιάς το 2019-20, Most Improved Player το 2021-22 και συμμετείχε στις All-Star ομάδες του 2021-22 και 2022-23. Το Μέμφις ήδη αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών, καθώς ο Μπράντον Κλαρκ (γόνατο), ο Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ (δάχτυλο ποδιού) και ο σέντερ Ζακ Ίντι (αστράγαλος) παραμένουν επίσης εκτός.