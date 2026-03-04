Τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά στο ΝΒΑ πήρε ο Τζον Πουλακίδας. Ο 22χρονος Ελληνοαμερικανός γκαρντ/φόργουορντ (1,98μ.) αγωνίστηκε στην ήττα των Μάβερικς από τους Χόρνετς με 117-90.

Μπήκε στο παρκέ στη δεύτερη περίοδο του αγώνα και έμεινε στο ματς για 14 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα. Μπορεί να μην κατάφερε να σκοράρει, καθώς το δίποντο και το τρίποντο που δοκίμασε δεν βρήκαν στόχο, ωστόσο πήρε 5 ριμπάουντ, έδωσε δύο ασίστ και υπέπεσε σε ένα λάθος.

Πριν λίγες ημέρες ο Πουλακίδας υπέγραψε two-way συμβόλαιο με τους Μάβερικς, που του επιτρέπει να αγωνίζεται τόσο στο NBA, όσο και στη G-League, ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας.

Μέχρι πρότινος, στους Οντάριο Κλίπερς, τη θυγατρική ομάδα των Λος Άντζελες Κλίπερς στη G-League. Σε 35 αγώνες είχε κατά μέσο όρο 12,5 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ σε 27,3 λεπτά συμμετοχής.

Είναι απόφοιτος του Γέιλ και στην τελευταίο του σεζόν στο κολεγιακό πρωτάθλημα είχε 19,4 πόντους ανά αγώνα, σουτάροντας με 40,8% από τα 7,25 μ., μαζί με 3,3 ασίστ και 1,3 ριμπάουντ σε 31,6 λεπτά. Παρά τα στατιστικά του δεν επιλέχθηκε στο ντραφτ και έτσι συνέχισε την πορεία του στη G-League.

Οι Χόρνετς είχαν οκτώ παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, με πρώτο σκόρερ τον Μπράντον Μίλερ (17 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ). Πρώτος σκόρερ των Μάβερικς και του αγώνα ήταν ο Μπράντον Γουίλιαμς με 18 πόντους.