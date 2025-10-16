Οι Σακραμέντο Κινγκς συνεχίζουν τη διαμόρφωση του ρόστερ τους εν όψει της νέας σεζόν στο ΝΒΑ. Αρχικά συμφώνησαν με τον Ράσελ Γουέστμπρουκ, ενώ λίγο αργότερα προχώρησαν στην πολυετή ανανέωση του Κίγκαν Μάρεϊ.

Ο Γουέστμπρουκ, πρώην MVP του ΝΒΑ, θα υπογράψει μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα, που θα αποτελέσει την έβδομη στάση της πλούσιας καριέρας του. Ο 36χρονος πλέι μέικερ προέρχεται από μία σεζόν στους Ντένβερ Νάγκετς, όπου είχε 13,3 πόντους, 6,1 ασίστ, 4,9 ριμπάουντ και 1,4 κλεψίματα σε 75 αγώνες, σουτάροντας με 44,9%.

Μετρώντας ήδη 1.237 συμμετοχές στο ΝΒΑ, ο Γουέστμπρουκ έχει μέσους όρους καριέρας 21,2 πόντων, 8 ασίστ, 7 ριμπάουντ και 1,6 κλεψιμάτων, ενώ είναι δεύτερος σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ μεταξύ των πόιντ γκαρντ, πίσω μόνο από τον Όσκαρ Ρόμπερτσον, και απέχει 75 ασίστ από το να γίνει ο όγδοος παίκτης που φτάνει τις 10.000 στην καριέρα του.

Λίγο μετά τη συμφωνία με τον Γουέστμπρουκ, οι Κινγκς ανακοίνωσαν την επέκταση του συμβολαίου του Κίγκαν Μάρεϊ για πέντε χρόνια, έναντι 140 εκατομμυρίων δολαρίων, που θα τον κρατήσει στην ομάδα μέχρι το 2031. Ο 25χρονος φόργουορντ, Νο. 4 του ντραφτ το 2022, καθιερώθηκε αμέσως στο βασικό σχήμα, σημειώνοντας ρεκόρ ρούκι με 206 τρίποντα και μέσο όρο 12,2 πόντους σε 80 συμμετοχές.

Στη συνέχεια ανέβασε τον μέσο όρο του στους 15,2 πόντους, όμως την περσινή σεζόν υποχώρησε στους 12,4, έχοντας 34% από το τρίποντο. Παραμένει, ωστόσο, ο κορυφαίος αμυντικός της ομάδας στα wings, ενώ μετρά συνολικά 233 παιχνίδια με 13,3 πόντους, 5,6 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ κατά μέσο όρο. Θα χάσει τα πρώτα δέκα παιχνίδια της νέας σεζόν λόγω επέμβασης στον αριστερό αντίχειρα.