Σε βαθύ πένθος βυθίστηκε το παγκόσμιο μπάσκετ στην είδηση του θανάτου του 3x πρωταθλητή με τους Σικάγο Μπουλς, Στέισι Κινγκ, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών.

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