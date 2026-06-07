Σε βαθύ πένθος βυθίστηκε το παγκόσμιο μπάσκετ στην είδηση του θανάτου του 3x πρωταθλητή με τους Σικάγο Μπουλς, Στέισι Κινγκ, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών.
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Σε βαθύ πένθος βυθίστηκε το παγκόσμιο μπάσκετ στην είδηση του θανάτου του 3x πρωταθλητή με τους Σικάγο Μπουλς, Στέισι Κινγκ, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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