Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδηγεί την κούρσα στη ψηφοφορία για την ανάδειξη των παικτών που θα συμμετάσχουν στο All Star Game 2025.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ έχει λάβει 1.710.630 ψήφους και είναι πρώτος στη ψηφοφορία για τη γιορτή του αμερικανικού μπάσκετ, που θα διεξαχθεί στο Σαν Φρανσίσκο στις 16 Φεβρουαρίου.

Δεύτερος είναι ο Τζέισον Τέιτουμ των Σέλτικς με 1.385.851, με τον Νίκολα Γιόκιτς να συμπληρώνει την τριάδα έχοντας λάβει 1.422.121 ψήφους.

Στην 4η θέση συναντάμε τον Κέβιν Ντουράντ με 1.268.799 ψήφους και στην 5η θέση τον Λεμπρόν Τζέιμς με 1.167.661.

— NBA (@NBA) January 2, 2025