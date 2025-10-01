Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς ετοιμάζονται να ενώσουν και πάλι δύο από τους κορυφαίους σουτέρ της ιστορίας, καθώς ο Σεθ Κάρι συμφώνησε σε μονοετές συμβόλαιο για να αγωνιστεί στο πλευρό του αδελφού του, Στεφ, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.

Ο 35χρονος γκαρντ θα ενταχθεί αρχικά με μη εγγυημένο συμβόλαιο Exhibit 9 για την προετοιμασία, ενώ στη συνέχεια οι Γουόριορς θα πρέπει να τον αποδεσμεύσουν και να τον επαναφέρουν με προσαρμοσμένο συμβόλαιο ώστε να τηρήσουν τα όρια του salary cap.

Την περσινή σεζόν με τη Σάρλοτ, ο Κάρι είχε ποσοστό 45,6% στα τρίποντα —το καλύτερο στο ΝΒΑ— ενώ συνολικά στην καριέρα του σουτάρει με 43,3%, ποσοστό που τον φέρνει δεύτερο μεταξύ των ενεργών παικτών πίσω μόνο από τον Λουκ Κέναρντ (43,8%) και μπροστά από τον ίδιο τον Στεφ (43,2%). Συνολικά βρίσκεται στην 7η θέση όλων των εποχών σε ευστοχία τριών πόντων, σε λίστα που κορυφώνεται από τον νυν προπονητή του, Στιβ Κερ (45,4%).

Ο Σεθ Κάρι ετοιμάζεται να αγωνιστεί στην 10η ομάδα της καριέρας του, έχοντας κάνει το ντεμπούτο του το 2013-14 με Μέμφις και Κλίβελαντ και στη συνέχεια περνώντας από Φοίνιξ, Σακραμέντο, Ντάλας (τρεις θητείες), Πόρτλαντ, Φιλαδέλφεια, Μπρούκλιν και Σάρλοτ. Πέρσι μέτρησε 6,5 πόντους, 1,7 ριμπάουντ και 0,9 ασίστ σε 15,6 λεπτά μέσο όρο σε 68 αγώνες. Συνολικά σε 550 ματς καριέρας έχει απολογισμό 10,0 πόντους, 2,0 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ.