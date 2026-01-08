Οι Ατλάντα Χοκς θα παραχωρήσουν με ανταλλαγή τον τέσσερις φορές All-Star γκαρντ Τρέι Γιανγκ στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς! Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα, η ομάδα της Ουάσινγκτον θα δώσει στην Ατλάντα τον βετεράνο γκαρντ Σι Τζέι ΜακΚόλουμ και τον φόργουορντ Κόρεϊ Κίσπερτ στο πλαίσιο της ανταλλαγής.

Ο 27χρονος Τρέι Γιανγκ, έχει αγωνιστεί σε ολόκληρη την καριέρα του στην Ατλάντα, όπου αποκτήθηκε μέσω ανταλλαγής από το Ντάλας αμέσως μετά την επιλογή του στο Νο.5 του ντραφτ του ΝΒΑ το 2018. Οδήγησε τους Χοκς μέχρι τους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας τη σεζόν 2020-21, ωστόσο ακολούθησαν δύο διαδοχικοί αποκλεισμοί στον πρώτο γύρο και δύο συνεχόμενοι αποκλεισμοί μέσω play-in.

Είναι ο κορυφαίος πασέρ και σουτέρ τριών πόντων στην ιστορία της ομάδας (4.837 ασίστ και 1.295 τρίποντα), με μέσους όρους 25,2 πόντους, 9,8 ασίστ, 3,5 ριμπάουντ και ένα κλέψιμο σε 493 αγώνες κανονικής περιόδου, όλους ως βασικός. Τη φετινή σεζόν, ωστόσο, έχει αγωνιστεί μόλις σε 10 από τα 39 παιχνίδια των Χοκς, χάνοντας μεγάλο διάστημα λόγω διαστρέμματος στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του γονάτου, ενώ αυτή την περίοδο παραμένει εκτός με κάκωση στον δεξιό τετρακέφαλο.

Η Ατλάντα, που έχει ρεκόρ 18-21, ήταν 2-8 στα παιχνίδια με τον Γιανγκ διαθέσιμο φέτος και βρίσκεται για τρίτη διαδοχική χρονιά σε τροχιά play-in, ως ένατη στην Ανατολή.

Ο 34χρονος ΜακΚόλουμ διανύει την πρώτη του σεζόν στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, έχοντας προηγουμένως περάσει εννέα χρόνια στο Πόρτλαντ (2013-22) και τρεις και πλέον σεζόν στη Νέα Ορλεάνη (2022-25). Ο βραβευμένος ως πιο βελτιωμένος παίκτης τη σεζόν 2015-16 έχει φέτος κατά μέσο όρο 18,8 πόντους και 3,6 ασίστ σε 35 αγώνες.

Ο 26χρονος Κίσπερτ, επιλέχθηκε στο Νο 15 του ντραφτ του 2021 από την Ουάσινγκτον και μετρά 311 συμμετοχές στο ΝΒΑ, με μέσους όρους καριέρας 10,9 πόντους και 38,3% στα τρίποντα. Τη φετινή περίοδο σημειώνει 9,2 πόντους ανά αγώνα με ποσοστό 39,5% από την περιφέρεια.