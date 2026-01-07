Ο Καμ Σπένσερ πέτυχε τους 13 από τους 21 πόντους του στην τέταρτη περίοδο και ο Σάντι Αλντάμα έκανε καθοριστικό μπλοκ σε προσπάθεια του Ντ’Άαρον Φοξ, 5,2 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, οδηγώντας τους Μέμφις Γκρίζλις στη νίκη με 106-105 επί των Σαν Αντόνιο Σπερς.

Ο Σπένσερ έδωσε προβάδισμα στο Μέμφις με σουτ στα 37,3’’ πριν από τη λήξη, ενώ ένα λεπτό νωρίτερα είχε μειώσει σε 105-104 με τρίποντο. Ο Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ είχε επίσης 21 πόντους και 9 ριμπάουντ, ο Τζοκ Λάντεϊλ πρόσθεσε 19 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ο Βινς Γουίλιαμς Τζούνιορ, στην επιστροφή του μετά από μακρά απουσία λόγω τραυματισμού, τελείωσε τον αγώνα με 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Για τους Σπερς, ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα ήρθε από τον πάγκο και σημείωσε 30 πόντους σε 21 λεπτά, ο Τζούλιαν Σαμπένι είχε 23 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Στεφόν Κασλ μέτρησε 15 πόντους και 8 ριμπάουντ πριν αποβληθεί με φάουλ 3:13 πριν το τέλος. Οι Γκρίζλις αγωνίστηκαν χωρίς τους Τζα Μοράντ, Σέντρικ Κάουαρντ και Ζακ Ιντί.

Στη Νέα Ορλεάνη, οι Λος Άντζελες Λέικερς επικράτησαν με 111-103 των Πέλικανς, με τον Λούκα Ντόντσιτς και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να πετυχαίνουν από 30 πόντους. Ο Ντόντσιτς είχε επίσης 10 ασίστ, ενώ ο Τζέιμς πρόσθεσε 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ, με τους Λέικερς να ανοίγουν την τέταρτη περίοδο με σερί 9-0 και να «καθαρίζουν» το ματς.

Στην Ιντιανάπολις, οι Κλίβελαντ Καβαλίερς πέρασαν με 120-116 από την έδρα των Πέισερς, με τον Ντάριους Γκάρλαντ να σημειώνει 29 πόντους και 6 ασίστ, στέλνοντας την Ιντιάνα στη 13η διαδοχική της ήττα – αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου. Ο Έβαν Μόμπλεϊ είχε 20 πόντους, ο Τζάρετ Άλεν 19 πόντους και 12 ριμπάουντ, με το Κλίβελαντ να νικά παρά την απουσία του Ντόνοβαν Μίτσελ.

Τα αποτελέσματα

Ιντιάνα – Κλίβελαντ 116-120

Ουάσινγκτον – Ορλάντο 120-112

Μέμφις – Σαν Αντόνιο 106-105

Μινεσότα – Μαϊάμι 122-94

Νέα Ορλεάνη – ΛΑ Λέικερς 103-111

Σακραμέντο – Ντάλας 98-100