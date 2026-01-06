Η Τραπάνι παρατάχθηκε με μόλις πέντε παίκτες και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγώνα play-in του Basketball Champions League απέναντι στη Χάποελ Χολόν από το πρώτο δεκάλεπτο, με το σκορ στο 38-5!

Το ρόστερ αποτελούνταν από τους Αλεσάντρο Καπελέτι, Φραντσέσκο Μαρτινέλι, Ρικάρντο Ροσάτο, Φαμπρίτσιο Πουλιάτι και Λουίτζι Πάτι. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι Πάτι (γεν. 2007) και Μαρτινέλι (γεν. 2008) πραγματοποίησαν το επαγγελματικό τους ντεμπούτο.

Μετά από μόλις πέντε λεπτά αγώνα, οι Ροσάτο, Καπελέτι και Πουλιάτι αποχώρησαν από το παρκέ, αφήνοντας την Τραπάνι με μόνο δύο παίκτες στο γήπεδο. Η κατάσταση έγινε απογοητευτική όταν ο Πάτι υπέπεσε στο πέμπτο προσωπικό του φάουλ. Με 3:06 να απομένουν στο πρώτο δεκάλεπτο, ο αγώνας διακόπηκε οριστικά και η Χάποελ Χολόν αναδείχθηκε νικήτρια με τελικό σκορ 38-5.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς του BCL: «Η παρουσία λιγότερων από δέκα (10) παικτών στην έναρξη αγώνα του Basketball Champions League υπόκειται σε πειθαρχικό ή διοικητικό πρόστιμο».

Νωρίτερα μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο αγώνας της Τραπάνι με τη Βίρτους Μπολόνια για το ιταλικό πρωτάθλημα ακυρώθηκε, με την ομάδα να χάνει στα χαρτιά με 20-0.

Οι τραυματισμοί και οι αποχωρήσεις έχουν αποδεκατίσει το ρόστερ. Ο Τζέι Ντι Νόταϊ βρίσκεται εκτός δράσης λόγω τραυματισμού, ενώ ο Τζον Πετρούτσελι είναι εξαιρετικά αμφίβολος εξαιτίας ενδιαφέροντος από τη Γαλατασαράι. Αβέβαιο παραμένει και το μέλλον του Ράιαν Αρτσιντιακόνο. Πρόσφατα αποχώρησαν οι Πολ Εμπουά και Ματ Χερτ, μετά τις ήδη καταγεγραμμένες εξόδους των Τζόρνταν Φορντ και Τίμι Άλεν.

Η κατάσταση της Τραπάνι αντικατοπτρίζει βαθύτερα προβλήματα εκτός παρκέ. Παρά το δυνατό ξεκίνημα στη Serie A και τη συμμετοχή στο Basketball Champions League, ο σύλλογος έχει δεχθεί κυρώσεις για απλήρωτους φόρους και ενδεχόμενες παρατυπίες στην εγγραφή παικτών.

Ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Βαλέριο Αντονίνι, έχει παραδεχθεί ότι το πρότζεκτ δεν είναι πλέον βιώσιμο χωρίς την είσοδο νέων χορηγών και σχεδιάζει τη μείωση της δραστηριότητας του συλλόγου στις αρχές του 2026.