Η Λίβερπουλ δεν θέλησε το περασμένο καλοκαίρι να παραχωρήσει τον Άλισον Μπέκερ, αλλά ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας επιμένει και το προσεχές καλοκαίρι, που μένει ελεύθερος, θα μεταγραφεί στη Γιουβέντους.

Σύμφωνα με τη «Gazzetta dello Sport», έχει ενημερώσει ήδη και τον νέο κόουτς της ομάδας Αντόνι Ιραόλα, ότι δεν πρόκειται να ανανεώσει το συμβόλαιό του, γιατί στο τέλος της σεζόν θα πάει στην Ιταλία.

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