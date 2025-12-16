Η συμφωνία μεταξύ Οβιέδο και Βαγιαδολίδ είναι πλέον οριστική και ο Γκιγιέρμο Αλμάδα θα προπονήσει την πρώτη για το υπόλοιπο της σεζόν.

Σε μια ασυνήθιστη κίνηση στο ισπανικό ποδόσφαιρο, ο Ουρουγουανός προπονητής έφυγε από τη Βαγιαδολίδ, όπου η θέση του αμφισβητούνταν λόγω της απόδοσης της ομάδας, για να ενταχθεί στον σύλλογο της Οβιέδο και θα γίνει ο τρίτος προπονητής-διαδεχόμενος τον Καριόν- σε μια σεζόν που αρχικά αντιμετώπισε με ενθουσιασμό, αλλά τώρα μετατρέπεται σε εφιάλτη.

Ο Αλμάδα αναμένεται να κάνει την πρώτη του προπόνηση το απόγευμα και θα κάνει το ντεμπούτο του, το Σάββατο στο γήπεδο Carlos Tartiere εναντίον της Θέλτα.

