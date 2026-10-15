Ο Αμάρε Στούνταμαϊρ μπήκε το 2026 στο Naismith Hall of Fame και πλέον τέθηκε και στην υπηρεσία του πολίτη! Ο επί 14 σεζόν NBAer και έξι φορές All Star έγινε αστυνομικός, καθώς αποφοίτησε από την αστυνομική ακαδημία και θα υπηρετήσει στο Αστυνομικό Τμήμα Σχολείων του Miami-Dade (Miami-Dade Schools Police Department).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Miami Dade College, η επιθυμία του παλαίμαχου μπασκετμπολίσα να γίνει αστυνομικός χρονολογείται από τα παιδικά του χρόνια.

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