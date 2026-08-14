Tην αποθέωση από τον Τιερί Ανρί για τα όσα έχει δείξει μέχρι στιγμής στην προετοιμασία της Άρσεναλ, γνώρισε ο Χρήστος Τζόλης.

Ο Έλληνας άσος μέχρι στιγμής έχει εντυπωσιάσει με την παρουσία του στην Άρσεναλ.

Ο 24χρονος εξτρέμ αποκτήθηκε από τους Κανονιέρηδες έναντι 40.000.000 ευρώ από την Μπριζ και έγινε η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Η εικόνα του τη δεδομένη στιγμή είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντική, μετρώντας ένα γκολ και τρεις ασίστ στα φιλικά της ομάδας του Βόρειου Λονδίνου.

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