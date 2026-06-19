Το Μουντιάλ των ΗΠΑ του 1994 ανήκε δικαιωματικά στον Ρομπέρτο Μπάτζιο, ο οποίος κουβαλώντας στις πλάτες του μία ολόκληρη χώρα, σημείωσε πέντε καθοριστικά γκολ στα νοκ-άουτ κόντρα σε Νιγηρία, Ισπανία και Βουλγαρία, οδηγώντας την Ιταλία στον μεγάλο τελικό της Πασαντίνα, όπου η μοίρα του έπαιξε ένα πολύ σκληρό παιχνίδι.

Στις 17 Ιουλίου, απέναντι στη Βραζιλία, μετά από 120 λεπτά εξαντλητικής μάχης χωρίς σκορ, ο τίτλος κρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης στα πέναλτι.

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