Ο ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής Ελλάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, θα τιμηθεί στη λαμπρή επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια ιστορίας του ΑΠΟΕΛ, που θα διεξαχθεί την Κυριακή στη Λευκωσία, μετά το ματς πρωταθλήματος με τον Αρη Λεμεσού στο «ΓΣΠ».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει βραβεύσεις κορυφαίων προσωπικοτήτων που σημάδεψαν την ιστορία του συλλόγου, εντυπωσιακό σόου με 500 drones, ειδικά εφέ και πυροτεχνήματα, καθώς και την ανάκρουση του ύμνου του ΑΠΟΕΛ.

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