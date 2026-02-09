Σε πραγματικό… one-man show έχει εξελιχθεί ο Κιλιάν Εμπαπέ οδηγώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης με εντυπωσιακή συνέπεια στο σκοράρισμα. Ο Γάλλος σούπερ σταρ διανύει το πιο «καυτό» του διάστημα στο ισπανικό πρωτάθλημα, μετρώντας επτά γκολ στις έξι τελευταίες αναμετρήσεις των Μαδριλένων.

Συνολικά τη φετινή σεζόν, ο Εμπαπέ έχει πάρει τη Ρεάl από το… χέρι, καταγράφοντας 38 γκολ και πέντε ασίστ σε 31 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως απόλυτου σημείου αναφοράς στην επίθεση της ομάδας.

