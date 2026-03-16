Ο Άσλεϊ Κόουλ αναλαμβάνει για πρώτη φορά χρέη πρώτου προπονητή, καθώς συμφώνησε να αναλάβει την Τσεζένα, με στόχο να την επαναφέρει στη Serie A. Ο σύλλογος της Εμίλια Ρομάνια ανακοίνωσε την πρόσληψη του 45χρονου Άγγλου με συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν, με προοπτική ανανέωσης για ένα επιπλέον έτος.

Η Τσεζένα απέλυσε τον Μικέλε Μινιάνι μετά την ισοπαλία με τη Φροζινόνε (2-2), που την άφησε στην 8η θέση της βαθμολογίας στη Serie Β.

Ο άλλοτε αριστερός μπακ της Άρσεναλ, της Τσέλσι και της εθνικής Αγγλίας αναλαμβάνει για πρώτη φορά χρέη πρώτου προπονητή, έχοντας περάσει τα προηγούμενα χρόνια από διάφορα πόστα ως βοηθός των Φρανκ Λάμπαρντ, Γουέιν Ρούνεϊ και Λι Κάρσλι.

Ο Κόουλ εδώ και τέσσερα χρόνια βρισκόταν στο προπονητικό τιμ, αρχικά της εθνικής ελπίδων της Αγγλίας και μετέπειτα των ανδρών.