Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπορεί να έκλεισε τα 41, όμως συνεχίζει να λειτουργεί σαν μια αθλητική και επιχειρηματική μηχανή χωρίς όρια. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, όχι μόνο κατέκτησε τον πρώτο του επίσημο τίτλο στη Σαουδική Αραβία με την Αλ Νασρ, αλλά παρέμεινε και για τέταρτη διαδοχική χρονιά στην κορυφή της λίστας του Forbes με τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές του πλανήτη.

Τα ποσά προκαλούν ίλιγγο. Ο Ρονάλντο έφτασε τα 300 εκατομμύρια δολάρια ετήσιων απολαβών, ισοφαρίζοντας το ιστορικό ρεκόρ του Φλόιντ Μέιγουεδερ Τζούνιορ από το 2015.

