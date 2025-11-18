Σε συνέντευξή του στην ισπανική εφημερίδα «AS», ο Καρίμ Μπενζεμά μίλησε ανοιχτά για το μέλλον της καριέρας του, ενώ αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο επιστροφής του στην εθνική ομάδα της Γαλλίας.

Ο 37χρονος επιθετικός της Αλ Ιτιχάντ, μετρά 97 συμμετοχές με τους «πετεινούς», αλλά δεν έχει παίξει τα τελευταία τρία χρόνια με τους «τρικολόρ», εξηγώντας σε μία παλαιότερη ανάρτησή του: «Έγραψα την Ιστορία μου και η δική μας φθάνει στο τέλος της».

Ωστόσο, τα πράγματα μπορεί αλλάξουν για τον νικητή της «Χρυσής Μπάλας» του 2022, ειδικά στην περίπτωση που ο Ζινεντίν Ζιντάν αναλάβει προπονητής στους «τρικολόρ» το επόμενο καλοκαίρι.

«Ο Ζιζού έχει όλα όσα χρειάζονται για να γίνει προπονητής της εθνικής ομάδας, το απέδειξε στην Ρεάλ Μαδρίτης», υποστήριξε ο Μπενζεμά και αναφερόμενος σε μια πιθανή επιστροφή στην εθνική Γαλλίας, τόνισε:

«Η εθνική ομάδα φαίνεται λίγο… μακρυά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Είμαι επικεντρωμένος σε αυτό που έχω τώρα. Νιώθω καλά, θέλω να συνεχίσω για ακόμη δύο χρόνια. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι πάντα η ομάδα μου. Είναι ο καλύτερος σύλλογος στον κόσμο».