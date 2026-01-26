Ο Σεπ Μπλάτερ, πρώην πρόεδρος της FIFA, εξέφρασε την υποστήριξή του στους οπαδούς που δεν θα πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί 11 Ιουνίου με 19 Ιουλίου.

«Για τους οπαδούς, μόνο μία συμβουλή: αποφύγετε τις Ηνωμένες Πολιτείες! Νομίζω ότι ο Μαρκ Πιθ έχει δίκιο που αμφισβητεί αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο», έγραψε ο πρώην επικεφαλής της διεθνούς ομοσπονδίας (1998-2015), παραθέτοντας αποσπάσματα από μια συνέντευξη με έναν δικηγόρο κατά της διαφθοράς που έδωσε στην ελβετική εφημερίδα Tagesanzeiger.

Η άποψή του αφορά σε λόγους ασφαλείας και το μήνυμά του δημοσιεύτηκε στο κοινωνικό δίκτυο X.

«Αυτό που βλέπουμε στο εσωτερικό – η περιθωριοποίηση των πολιτικών αντιπάλων, οι καταχρήσεις από τις υπηρεσίες μετανάστευσης κ.λπ. – δεν ενθαρρύνει τους οπαδούς να πάνε εκεί», είχε δηλώσει την Πέμπτη ο Πιθ σχετικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ελβετός δικηγόρος, ειδικός στην καταπολέμηση της διαφθοράς και στον οποίο ανέθεσε ο Μπλάτερ μεταξύ 2011 και 2014 να προτείνει μεταρρυθμίσεις για τη FIFA, ανέφερε ακόμα:

«Σε κάθε περίπτωση, θα δείτε καλύτερα στην τηλεόραση. Μόλις φτάσουν, οι οπαδοί θα πρέπει να περιμένουν ότι αν δεν συμπεριφερθούν σωστά στις αρχές, θα τους στείλουν αμέσως σπίτι. Αν είναι τυχεροί…».

Ο Μπλάτερ, που είναι πλέον 89 ετών, είναι σφοδρός επικριτής του Τζιάνι Ινφαντίνο, νυν προέδρου της FIFA. Ήταν ο προκάτοχός του έως το 2015 και την παραίτησή του, η οποία προκλήθηκε από μια σειρά σκανδάλων. Κατηγορούμενος για απάτη, μεταξύ άλλων, ο Μπλάτερ, μαζί με τον Μισέλ Πλατινί, αθωώθηκαν οριστικά το 2025 από τα ελβετικά δικαστήρια.

Οι εντάσεις που προκύπτουν από την αμερικανική επιθυμία να προσαρτήσει τη Γροιλανδία και οι απειλές για αυξημένους δασμούς κατά των ευρωπαϊκών κρατών που αντιτίθενται σε αυτήν, αυξάνουν τις φωνές για μποϊκοτάζ ή ακόμα και ακύρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διοργανώνεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά.

Ο Φιλίπ Ντιαλό, πρόεδρος της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FFF), ωστόσο, δήλωσε στις σελίδες της καθημερινής εφημερίδας Ouest-France ότι δεν υπήρχε «καμία πρόθεση εκ μέρους της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να μποϊκοτάρει το Παγκόσμιο Κύπελλο στις Ηνωμένες Πολιτείες».