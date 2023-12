Ο Τζανλουίτζι Μπουφόν αποθέωσε τον Τζιόρτζιο Κιελίνι, επί σειρά ετών συμπαίκτη του στο κορυφαίο επίπεδο με τις φανέλες της Γιουβέντους και της Εθνικής Ιταλίας, μετά το «αντίο» του πολύπειρου στόπερ απ’ τα γήπεδα σε ηλικία 39 ετών.

Σε μία άκρως συγκινητική ανάρτηση στο λογαριασμό του στο Instagram, ο παλαίμαχος γκολκίπερ, χαρακτήρισε τον Κιελίνι, ως τον συμπαίκτη που όλοι θα ήθελαν να έχουν στο πλευρό τους. «Τζορτζόνε, σύντροφε σε χίλιες μάχες. Μαζί μοιραστήκαμε μεγάλο κομμάτι από τις καριέρες μας. Μαζί παλέψαμε, μαζί πέσαμε και σηκωθήκαμε, μαζί νικήσαμε.

